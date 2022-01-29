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Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.
Другие страны
29 января 2022 г. 08:14
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении оргкомитета.

28 января в Китай прибыло 1 418 человек, из них 736 спортсменов и официальных лиц и 682 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 29 новых случаев заражения, 19 - среди атлетов и официальных лиц, 10 - среди представителей заинтересованных сторон. Еще семь положительных результатов выявили среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Qış Olimpiadasına gələnlər arasında 36 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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