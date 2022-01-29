Среди прибывших на Олимпиаду выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Власти Китая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении оргкомитета.

28 января в Китай прибыло 1 418 человек, из них 736 спортсменов и официальных лиц и 682 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования было выявлено 29 новых случаев заражения, 19 - среди атлетов и официальных лиц, 10 - среди представителей заинтересованных сторон. Еще семь положительных результатов выявили среди ранее прибывших на Олимпиаду, все заразившиеся - представители заинтересованных сторон.

Отметим, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.