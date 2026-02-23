Спикер парламента Польши совершил первый визит в Киев

Спикер Сейма (парламента) Польши Влодзимеж Чажастый впервые прибыл с визитом в Киев.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в сети X.

"Рады приветствовать маршала Сейма Польши Влодзимежа Чажастого в Киеве. Это его первый визит в столицу Украины - символический шаг в укреплении украинско-польского диалога. Впереди встречи и содержательные дискуссии", - написал Стефанчук.