Polşa parlamentinin spikeri Kiyevə ilk səfərini həyata keçirib
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 12:16
Polşa Seyminin (parlamentinin) spikeri Vlodzimej Çajastı ilk dəfə Kiyevə səfər edib.
"Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Polşa Seyminin spikeri Vlodzimej Çajastını Kiyevdə salamlamağa şadıq. Bu, onun Ukraynanın paytaxtına ilk səfəridir. Ukrayna-Polşa dialoqunun möhkəmləndirilməsində simvolik addımdır. Qarşıda görüşlər və maraqlı müzakirələr var", - R.Stefançuk yazıb.
Son xəbərlər
13:29
Azərbaycan eksponatları Özbəkistanda nümayiş olunacaqMədəniyyət siyasəti
13:27
Foto
Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilibBiznes
13:24
Qazaxıstanda hava limanı qanunsuz yığımlara görə 14,3 milyon təngə cərimə edilibRegion
13:22
Mahir Emreli: "Bu mövsüm daha çox qol vurmaq istəyirəm"Futbol
13:19
Foto
"Şəms 1" və "Qərbi Üfüq" GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıbEnergetika
13:12
Aİ Ukraynaya enerji tədarükü üçün 2,8 milyard avro ayırıbDigər ölkələr
13:07
Ukrayna XİN rəhbərinin müavini: Azərbaycanın etdiyi yaxşılığı unutmayacağıqXarici siyasət
13:06
Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib, cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
13:05
Foto