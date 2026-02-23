İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Polşa parlamentinin spikeri Kiyevə ilk səfərini həyata keçirib

    • 23 fevral, 2026
    • 12:16
    Polşa parlamentinin spikeri Kiyevə ilk səfərini həyata keçirib

    Polşa Seyminin (parlamentinin) spikeri Vlodzimej Çajastı ilk dəfə Kiyevə səfər edib.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Polşa Seyminin spikeri Vlodzimej Çajastını Kiyevdə salamlamağa şadıq. Bu, onun Ukraynanın paytaxtına ilk səfəridir. Ukrayna-Polşa dialoqunun möhkəmləndirilməsində simvolik addımdır. Qarşıda görüşlər və maraqlı müzakirələr var", - R.Stefançuk yazıb.

    Спикер парламента Польши совершил первый визит в Киев
    Polish Sejm speaker arrives in Kyiv for maiden visit

