​Спецслужбы Германии заявили, что с начала конфликта на Украине погибли 50 тыс. человек

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В немецкой спецслужбе заявили, что вероятное число погибших в ходе военного конфликта на востоке Украины составляет до 50 тысяч человек.

Как передает Report, об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источник.

При этом в статье отмечается, что официально данная информация не подтверждена.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в военном конфликте погибли 1200 украинских солдат и 5400 мирных жителей.