    Спецпредставитель Трампа высоко оценил действия президента Азербайджана в процессе урегулирования с Арменией

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 23:01
    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил действия азербайджанского лидера Ильхама Алиева в ходе урегулирования конфликта с Арменией.

    Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире на передаче телеканала Fox News.

    Уиткофф сообщил, что в августе Дональд Трамп напрямую спросил Ильхама Алиева в Овальном кабинете, почему тот не продолжил наступление, имея превосходящую армию. Президент Азербайджана ответил, что его цель заключалась лишь в возврате оккупированных территорий.

    По словам Уиткоффа, это стало "потрясающим решением", демонстрирующим настоящую государственную мудрость.

