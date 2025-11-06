Спецпредставитель Трампа высоко оценил действия президента Азербайджана в процессе урегулирования с Арменией

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил действия азербайджанского лидера Ильхама Алиева в ходе урегулирования конфликта с Арменией.

Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире на передаче телеканала Fox News.

Уиткофф сообщил, что в августе Дональд Трамп напрямую спросил Ильхама Алиева в Овальном кабинете, почему тот не продолжил наступление, имея превосходящую армию. Президент Азербайджана ответил, что его цель заключалась лишь в возврате оккупированных территорий.

По словам Уиткоффа, это стало "потрясающим решением", демонстрирующим настоящую государственную мудрость.