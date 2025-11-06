Спецпредставитель Трампа высоко оценил действия президента Азербайджана в процессе урегулирования с Арменией
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 23:01
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф высоко оценил действия азербайджанского лидера Ильхама Алиева в ходе урегулирования конфликта с Арменией.
Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире на передаче телеканала Fox News.
Уиткофф сообщил, что в августе Дональд Трамп напрямую спросил Ильхама Алиева в Овальном кабинете, почему тот не продолжил наступление, имея превосходящую армию. Президент Азербайджана ответил, что его цель заключалась лишь в возврате оккупированных территорий.
По словам Уиткоффа, это стало "потрясающим решением", демонстрирующим настоящую государственную мудрость.
Последние новости
23:09
Фото
Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалейИндивидуальные
23:01
Спецпредставитель Трампа высоко оценил действия президента Азербайджана в процессе урегулирования с АрмениейДругие страны
22:52
Фото
Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30COP29
22:47
Шейнбаум: Мексика не допустит вмешательства США в свои внутренние делаДругие страны
22:28
В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участниковДругие страны
22:14
Израильская армия завершила серию ударов по югу Ливана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:04
ФИФА опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку годаФутбол
21:50
Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешенияДругие страны
21:34
Фото