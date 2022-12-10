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Спецпредставитель Грузии: Вопрос возобновления авиасообщения с РФ не стоит на повестке

Спецпредставитель Грузии: Вопрос возобновления авиасообщения с РФ не стоит на повестке Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и России на данный момент не стоит на повестке дня.
Другие страны
10 декабря 2022 г. 15:00
Спецпредставитель Грузии: Вопрос возобновления авиасообщения с РФ не стоит на повестке

Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и России на данный момент не стоит на повестке дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России, что актуально по сей день. То есть, визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит", - сказал Абашидзе.

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Версия на английском языке Georgia's special rep says flights resumption with Russia not on agenda

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