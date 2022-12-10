Спецпредставитель Грузии: Вопрос возобновления авиасообщения с РФ не стоит на повестке

Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и России на данный момент не стоит на повестке дня.

Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Грузией и России на данный момент не стоит на повестке дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России, что актуально по сей день. То есть, визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит", - сказал Абашидзе.