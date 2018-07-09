Спасенные из пещеры в Таиланде дети пока останутся в медицинском карантине

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Восемь подростков, спасенных из затопленной пещеры на севере Таиланда, будут пока оставаться в медицинском карантине и в ближайшие часы не смогут увидеться с родителями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

"Дети пока будут оставаться в карантине. Это медицинская необходимость, они все должны пройти очень тщательное и серьезное обследование на все возможные, в том числе инфекционные, заболевания. На это нужно время, и в этом мы просим нас понять", - сказал он.

Начальник штаба операции добавил, что первоначальный осмотр показал, что все спасенные находятся в хорошей физической форме, учитывая длительную голодовку и пребывание в темноте в течение двух недель.