Союзники США начали операцию по окружению столицы ИГИЛ

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Воиска альянса вооруженной оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) начали наступление с целью полного окружения города Ракка — столицы террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление ДСС.

«Войсковая операция проводится при «растущей поддержки со стороны возглавляемой США международной коалиции посредством прикрытия с воздуха наших войск, а также с помощью наземных подразделений специального назначения на поле боя», заявили в ДСС.