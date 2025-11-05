Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 11:58
    Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

    Совет нацбезопасности Бельгии собирается на экстренное заседание из-за инцидентов с дронами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер одобрил предложение министра внутренних дел и безопасности Бернара Кентена о созыве экстренного заседания 5 или 6 ноября.

    Кентен сообщил, что Национальный кризисный центр также внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где накануне заметили дроны.

    Он подчеркнул, что безопасность пассажиров и персонала остается абсолютным приоритетом и что полиция и другие компетентные органы внимательно следят за ситуацией.

    Отметим, что, в среду утром в аэропорту Брюсселя возобновились полеты. Всего в ночь со вторника на среду был отменен 41 рейс. Еще 24 рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

    Напомним, накануне Минобороны Бельгии внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.

    Бельгия дроны экстренное заседание

    Последние новости

    12:00

    Казахстан и Беларусь подписали дорожные карты о сотрудничестве в ряде сфер

    В регионе
    11:58

    Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

    Другие страны
    11:56

    В Азербайджане 15 тыс. семей примут участие в программе самозанятости

    Социальная защита
    11:51

    Две фазы проекта Black Sea Energy включены в план развития сети ENTSO-E на 2026 год

    Энергетика
    11:47

    Министр: Доля социальных расходов в госбюджете составит 41,1%

    Социальная защита
    11:47

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:45

    В Азербайджане в 2026 году расходы на пенсии увеличатся на 11%

    Социальная защита
    11:45

    Шафиев: В медиапространстве Азербайджана необходимо развивать экспертов по внешней политике

    Внутренняя политика
    11:37

    ЕС передал Армении план действий по либерализации визового режима

    В регионе
    Лента новостей