Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами
- 05 ноября, 2025
- 11:58
Совет нацбезопасности Бельгии собирается на экстренное заседание из-за инцидентов с дронами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер одобрил предложение министра внутренних дел и безопасности Бернара Кентена о созыве экстренного заседания 5 или 6 ноября.
Кентен сообщил, что Национальный кризисный центр также внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где накануне заметили дроны.
Он подчеркнул, что безопасность пассажиров и персонала остается абсолютным приоритетом и что полиция и другие компетентные органы внимательно следят за ситуацией.
Отметим, что, в среду утром в аэропорту Брюсселя возобновились полеты. Всего в ночь со вторника на среду был отменен 41 рейс. Еще 24 рейса были перенаправлены в другие аэропорты.
Напомним, накануне Минобороны Бельгии внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.