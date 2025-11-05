Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

Совет нацбезопасности Бельгии собирается на экстренное заседание из-за инцидентов с дронами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер одобрил предложение министра внутренних дел и безопасности Бернара Кентена о созыве экстренного заседания 5 или 6 ноября.

Кентен сообщил, что Национальный кризисный центр также внимательно следит за ситуацией в аэропортах Брюсселя и бельгийского города Льеж, где накануне заметили дроны.

Он подчеркнул, что безопасность пассажиров и персонала остается абсолютным приоритетом и что полиция и другие компетентные органы внимательно следят за ситуацией.

Отметим, что, в среду утром в аэропорту Брюсселя возобновились полеты. Всего в ночь со вторника на среду был отменен 41 рейс. Еще 24 рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Напомним, накануне Минобороны Бельгии внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.