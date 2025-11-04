Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Правительство Бельгии обсудит проект по борьбе с дронами на €500 млн

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 13:54
    Правительство Бельгии обсудит проект по борьбе с дронами на €500 млн

    Минобороны Бельгии внесло в правительство проект по борьбе с дронами на €500 млн.

    Как передает Report, об этом сообщают бельгийские СМИ.

    Первый этап, который оценивается в €50 млн, предусматривает срочную закупку средств обнаружения, сопровождения, электронного противодействия, уничтожения, а также мониторинга и обнаружения операторов дронов. Второй этап включает развертывание систем обнаружения беспилотников по всей территории страны и систем триангуляции для поиска операторов этих беспилотников.

    Сегодня начальник Генштаба Бельгии Фредерик Вансина заявил о том, что программа защиты от дронов реализуется ускоренными темпами. Но в настоящее время ресурсы Бельгии для борьбы с неизвестными дронами, в частности, оборудование для обнаружения, глушилки и антидроновые ружья, ограничены.

    Он также отметил, что ВС страны получили приказ сбивать любые неизвестные дроны, которые будут замечены над военными авиабазами.

    Ранее министр обороны страны Тео Франкен заявил о том, что в связи с участившимися случаями обранужения дронов над различными объектами в стране, в том числе военными базами, Кабмину будет представлен пакет инвестиций в размере 50 млн евро на новые системы борьбы с беспилотниками. Для долгосрочной перспективы будет представлено предложение о расходах в размере 500 млн евро.

