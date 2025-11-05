İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2025
    • 12:38
    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Belçika Milli Təhlükəsizlik Şurası dronlarla bağlı hadisələrlə əlaqədar təcili iclas keçirəcək.

    Bu barədə "Report" yerli KİV-lərə istinadən məlumat verir.

    Belçikanın Baş naziri Bart De Vever daxili işlər və təhlükəsizlik naziri Bernar Kentenin 5 və ya 6 noyabr tarixində təcili iclasın çağırılması təklifi ilə razılaşıb.

    B.Kenten bildirib ki, Milli Böhran Mərkəzi də Brüssel və Belçikanın Lyej şəhərində dronların müşahidə edildiyi hava limanlarında vəziyyəti diqqətlə izləyir.

    O, sərnişinlərin və heyətin təhlükəsizliyinin mütləq prioritet olduğunu və polisin və digər səlahiyyətli orqanların vəziyyəti diqqətlə izlədiyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, bu gün səhər Brüssel hava limanında uçuşlar bərpa edilib. Çərşənbə axşamından çərşənbə gününə keçən gecə 41 reys ləğv edilib. Daha 24 reys digər aeroportlara yönləndirilib.

    Belçika hava limanı Dron
    Совет нацбезопасности Бельгии проведет экстренное заседание из-за инцидентов с дронами

    Son xəbərlər

    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    12:55

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    Din
    12:49

    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    İnfrastruktur
    12:48

    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    12:46

    Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədir

    Din
    12:43

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    12:37

    Uşaqların dispanserizasiyasının icbari tibbi sığortaya daxil edilməsi təklif olunur

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti