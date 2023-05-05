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Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.
Другие страны
5 мая 2023 г. 19:25
Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.

"Вместе с предварительным решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Ukrayna üçün sursata görə 1 milyard avro ayrılmasını təsdiqləyib

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