Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Европейский совет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Евросовета.

Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.

"Вместе с предварительным решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.