    Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане

    Совет Безопасности ООН проведет 11 марта экстренное заседание по ситуации в Ливане.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

    По его словам, замгенсека организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер выступит с докладом перед Советом Безопасности.

    Ранее Франция призвала Совет Безопасности ООН срочно провести заседание из-за ухудшения ситуации в Ливане, который на протяжении последней недели подвергается массированным ударам со стороны Израиля.

