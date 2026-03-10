Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 23:07
Совет Безопасности ООН проведет 11 марта экстренное заседание по ситуации в Ливане.
Как передает Report, об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, замгенсека организации по гуманитарным вопросам Том Флетчер выступит с докладом перед Советом Безопасности.
Ранее Франция призвала Совет Безопасности ООН срочно провести заседание из-за ухудшения ситуации в Ливане, который на протяжении последней недели подвергается массированным ударам со стороны Израиля.
Последние новости
23:22
Фото
Азербайджанский борец Зафар Алиев взял бронзу ЧЕ в Сербии - ОБНОВЛЕНО-4Индивидуальные
23:12
В Джульфе завтра будут локальные отключения светаЭнергетика
23:07
Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в ЛиванеДругие страны
22:53
Пентагон сообщил о ранении около 140 военных в операции против Ирана - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:45
Премьер-министр ТРСК приглашен на заседание ОТГ в БакуВнешняя политика
22:24
Байрактар и Пашинян обсудили ядерную энергетикуВ регионе
22:11
Госдеп одобрил продажу Швеции РСЗО M142 HIMARS за $930 млнДругие страны
21:53
Пашинян и Макрон обсудили реализацию совместных экономических проектовВ регионе
21:51