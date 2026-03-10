İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) martın 11-də Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təşkilatın baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tom Fletçer Təhlükəsizlik Şurası qarşısında məruzə ilə çıxış edəcək.

    Daha əvvəl Fransa son bir həftə ərzində İsrail tərəfindən kütləvi zərbələrə məruz qalan Livanda vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə çağırıb.

    Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане

