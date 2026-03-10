BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək
Digər ölkələr
- 10 mart, 2026
- 23:22
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) martın 11-də Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik bildirib.
Onun sözlərinə görə, təşkilatın baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini Tom Fletçer Təhlükəsizlik Şurası qarşısında məruzə ilə çıxış edəcək.
Daha əvvəl Fransa son bir həftə ərzində İsrail tərəfindən kütləvi zərbələrə məruz qalan Livanda vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasını təcili iclas keçirməyə çağırıb.
Son xəbərlər
23:32
BMT Baş katibi: Özünü müdafiə etmək İranın hüququdurRegion
23:22
BMT TŞ sabah Livandakı vəziyyətlə bağlı təcili iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:05
Putinlə Pezeşkian arasında növbəti telefon danışığının təfərrüatları açıqlanıbRegion
23:02
Pentaqon İrana qarşı əməliyyatda təxminən 140 hərbçinin yaralandığını açıqlayıbDigər ölkələr
22:57
Foto
Zəfər Əliyev Avropa çempionatında bürünc medal əldə edib - YENİLƏNİB-4Fərdi
22:52
Dövlət Departamenti İsveçə "M142 HIMARS" sisteminin satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
22:41
Kaxaber Sxadadze: "Sabah" kimi komandaya bu cür boşluqlar vermək olmaz"Futbol
22:36
Sabah Culfa rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
22:30