Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж.

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", - сказал он.

Напомним, что утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.