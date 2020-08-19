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Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с мятежом в Мали Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж.
Другие страны
19 августа 2020 г. 02:17
Совбез ООН проведет сегодня экстренное заседание в связи с мятежом в Мали

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали, где произошел военный мятеж.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", - сказал он.

Напомним, что утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала Malijet, действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.

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