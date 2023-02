Состоялся телефонный разговор между Боррелем и Чавушоглу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сегодня поговорил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом Боррель написал в Twitter.

"Поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы выразить свои искренние соболезнования и солидарность с турецким народом в связи с разрушительными землетрясениями", - отметил он.

ЕС будет продолжать поддерживать усилия по оказанию помощи и вносить свой вклад в восстановление.