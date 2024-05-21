В Швеции ожидают роста строительной отрасли после вступления в НАТО

Вступление Швеции в НАТО может оказаться большим импульсом для развития переживающей кризис строительной отрасли страны.
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Отмечается, что в связи с необходимостью расширения инфраструктуры в стране надеются на строительный бум.
Эксперты считают, что присоединение к альянсу означает новые инвестиции, что положительно скажется на строительной отрасли. Речь идет об укреплении мостов под тяжелую военную технику, улучшении дорог, инспектировании систем водоснабжения и канализации, а также о строительстве дополнительного жилья.
Внимания требуют также железные дороги, в частности отрезок Стокгольм - Осло, который должен выдерживать транспортировку тяжелой техники.