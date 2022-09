Состоялась встреча глав оборонных ведомств США и Украины

Глава Пентагота Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом Остин написал в Twitter.

Он отметил, что встреча состоялась до заседания Контактной группы по Украине, который пройдет в авиабазе Рамштайн - опорном пункте ВВС США на территории Германии. Они обсудили ситуацию в Украине.