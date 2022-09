ABŞ və Ukrayna müdafiə nazirləri görüşüb

ABŞ-ın müdafiə naziri (Pentaqon rəhbəri) Lloyd Ostin ukraynalı həmkarı Oleksiy Reznikovla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon rəhbəri tviter səhifəsində yazıb.

O bildirib ki, görüş Ukraynanın Müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun iclasından əvvəl baş tutub.

Nazirlər Ukraynadakı durumu, həmçinin Rusiyaya qarşı birgə mübarizəni müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, hazırda Almaniyanın Ramşteyn aviabazasında Ukraynanın Müdafiəsi üzrə Təmas Qrupunun iclası keçirilir.