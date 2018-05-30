Сорос готовит референдум об отмене Brexit

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Американский финансист Джордж Сорос заявил о запуске в Великобритании кампании в поддержку нового референдума, который должен отменить результаты Brexit.

Как сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом Д.Сорос заявил в Париже на встрече, организованной Европейским советом.

По его мнению, Brexit, который должен начаться не позднее 2020 года, является крайне болезненным процессом, который оказывает постоянное негативное влияние как на Великобританию, так и на Евросоюз, которым, по его мнению, необходимо сосредоточиться на решении более важных задач.

Финансист считает, что данную проблему можно решить, организовав второй референдум.

"Большая часть вреда, который ощущается сейчас, вызвана экзистенциальным кризисом, в котором находится Европейский союз, однако его внимание отвлечено на переговоры о соглашении выхода с Британией. Это взаимопроигрышное предложение, однако оно может быть изменено на взаимовыгодное", - добавил Д.Сорос.