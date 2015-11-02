Сомалийские исламисты напали на курсантов школы спецназа, убито до 30 человек

Баку. 02 ноября. REPORT.AZ/ Сомалийские исламисты из группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на группу курсантов школы спецназа силовых структур страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По утверждению представителя "Аш-Шабаб", убито 30 военнослужащих. Сомалийская армия пока не уточняет данных о своих потерях, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

"По нашим данным, боевики "Аш-Шабаб" напали из засады на группы курсантов-коммандос сомалийской армии и захватили два грузовика-пикапа", - сообщил Reuters представитель армии Сомали Ахмед Ибрагим. "Пока слишком рано говорить о числе жертв, потому что бои в джунглях продолжаются", - добавил он.