​Сноуден: США будут вмешиваться в российские выборы

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом”, - сказал он.

Также он напомнил, что в статье в New York Times в 2016 году говорилось о том, что Россия и СССР вмешивались в американские выборы 36 раз примерно за 50 лет. При этом за этот же срок США вмешались в выборы 81 раз.