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    ​СМИ: Задержан третий участник теракта в аэропорту Брюсселя

    В пятницу при досмотре машины перед зданием Федеральной прокуратуры Бельгии задержан подозреваемый Фейсал Шеффу

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Третий участник теракта в аэропорту Брюсселя опознан и задержан, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Задержанный в пятницу при досмотре машины перед зданием Федеральной прокуратуры Бельгии человек по имени Фейсал Шеффу опознан как третий соучастник взрыва в аэропорту в Брюсселе 22 марта", - указывает газета Soir.

    Ранее полиция установила личности двух смертников из аэропорта, но сопровождавший их человек в светлой одежде, покинувший здание перед взрывом, оставался неизвестен.

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