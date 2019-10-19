СМИ: за участие в погромах в центре Бейрута задержали 70 человек

Армейские механизированные патрули заняли в пятницу все основные перекрестки в центре Бейрута после разгона антиправительственных демонстраций, которые продолжались двое суток, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как передает новостной портал El Nashra, задержаны 70 человек, которые били витрины магазинов и банков и занимались грабежами.

Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили в пятницу водяные пушки, резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом против протестующих, которые вели себя агрессивно и забрасывали военных камнями. В результате столкновений возле правительственного дворца на площади Риада Сольха получили ранения 52 военнослужащих и полицейских. О числе пострадавших среди протестующих сведений пока нет.

По информации портала, ливанская армия приступила сейчас к расчистке шоссе в международный аэропорт имени Рафика Харири от баррикад и горящих покрышек. Войска восстанавливают контроль над основными дорогами, идущими в Бейрут с южного и северного направлений, открыт проезд к президентскому дворцу Баабда, который был блокирован демонстрантами.