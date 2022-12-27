СМИ: Власти Британии подготовили план по уменьшению количества прибывающих мигрантов

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подготовила план по уменьшению количества мигрантов, прибывающих в страну.

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подготовила план по уменьшению количества мигрантов, прибывающих в страну.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Times со ссылкой на проект документа.

Согласно предлагаемому плану, власти Соединенного Королевства собираются увеличить минимальный уровень дохода для британцев, которые хотят пригласить в страну членов семьи, не имеющих британское гражданство. План министра также предусматривает повышение минимального уровня зарплаты для организаций, которые нанимают иностранных работников.

Новые ограничения могут затронуть и зарубежных студентов, в том числе им будет труднее привозить с собой близких из-за повышения уровня необходимого дохода на каждого члена семьи.