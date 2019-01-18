СМИ: Великобритания не успеет заключить новые торговые сделки до Brexit

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Власти Великобритании не успеют заключить новые соглашения по торговле, которые должны заменить 40 договоров в рамках ЕС, до Brexit, передает Report со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, в случае выхода Лондона из состава Евросоюза без сделки, большинство соглашений с ЕС утратят силу. Великобритания не сможет заключить новые сделки до марта 2019 года.

По словам британских чиновников, практически ни одно из новых соглашений не готово и вряд ли удастся подписать их к марту.

Ранее сообщалось, в Еврокомиссии отказались пересматривать проект соглашения по Brexit.