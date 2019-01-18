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    СМИ: Великобритания не успеет заключить новые торговые сделки до Brexit

    По словам британских чиновников, практически ни одно из новых соглашений не готово и вряд ли удастся подписать их к марту

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Власти Великобритании не успеют заключить новые соглашения по торговле, которые должны заменить 40 договоров в рамках ЕС, до Brexit, передает Report со ссылкой на Financial Times.

    По данным издания, в случае выхода Лондона из состава Евросоюза без сделки, большинство соглашений с ЕС утратят силу. Великобритания не сможет заключить новые сделки до марта 2019 года.

    По словам британских чиновников, практически ни одно из новых соглашений не готово и вряд ли удастся подписать их к марту.

    Ранее сообщалось, в Еврокомиссии отказались пересматривать проект соглашения по Brexit.

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