В Еврокомиссии отказались пересматривать проект соглашения по Brexit

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

По его словам, сейчас Евросоюз ничего больше не может сделать. "Мы ждём, чтобы услышать от Великобритании о следующих шагах", - добавил М.Схинас.

Накануне британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit.