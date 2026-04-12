    СМИ: Великобритания не присоединится к миссии США в Ормузском проливе

    12 апреля, 2026
    • 23:05
    СМИ: Великобритания не присоединится к миссии США в Ормузском проливе

    Великобритания не будет участвовать в военной миссии США в Ормузском проливе.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов и ряда других стран начинают блокаду пролива.

    По информации телеканала, Лондон не намерен присоединяться к этой операции.

    Напомним, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти и газа.

    KİV: Böyük Britaniya ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmayacaq
    UK won't be involved in US blockade of Strait of Hormuz

