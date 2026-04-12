СМИ: Великобритания не присоединится к миссии США в Ормузском проливе
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 23:05
Великобритания не будет участвовать в военной миссии США в Ормузском проливе.
Как передает Report со ссылкой на Sky News, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов и ряда других стран начинают блокаду пролива.
По информации телеканала, Лондон не намерен присоединяться к этой операции.
Напомним, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти и газа.
