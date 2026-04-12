СМИ: Великобритания не присоединится к миссии США в Ормузском проливе

Великобритания не будет участвовать в военной миссии США в Ормузском проливе.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы Соединенных Штатов и ряда других стран начинают блокаду пролива.

По информации телеканала, Лондон не намерен присоединяться к этой операции.

Напомним, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти и газа.