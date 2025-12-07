СМИ: Вашингтон готовит возможный саммит лидеров Израиля и Египта

США рассматривают возможность организовать встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые не общались с начала войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вашингтон ждет от Нетаньяху одобрения стратегической газовой сделки с Египтом и дополнительных шагов для того, чтобы убедить ас-Сиси согласиться на встречу.

"Это важно, так как США пытаются улучшить отношения между Израилем и арабскими странами с помощью экономической дипломатии", - говорится в статье.