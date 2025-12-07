СМИ: Вашингтон готовит возможный саммит лидеров Израиля и Египта
Другие страны
- 07 декабря, 2025
- 19:12
США рассматривают возможность организовать встречу между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые не общались с начала войны в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, Вашингтон ждет от Нетаньяху одобрения стратегической газовой сделки с Египтом и дополнительных шагов для того, чтобы убедить ас-Сиси согласиться на встречу.
"Это важно, так как США пытаются улучшить отношения между Израилем и арабскими странами с помощью экономической дипломатии", - говорится в статье.
Последние новости
19:12
СМИ: Вашингтон готовит возможный саммит лидеров Израиля и ЕгиптаДругие страны
18:53
Президент Израиля: Прошение Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядкеДругие страны
18:33
Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1"Формула 1
18:11
Глава МИД Ирана направляется с визитом в БакуВ регионе
18:02
Мерц: ФРГ в обозримом будущем не признает государственность ПалестиныДругие страны
17:47
В Бенине при попытке госпереворота задержаны 13 человекДругие страны
17:40
Фото
Generation AI: Как ИИ меняет обучение, игры и психологию детей по всему мируИКТ
17:25
Завтрашняя погода в Азербайджане будет неблагоприятной для метеочувствительных людейЭкология
17:11
Фото