Сербский эксперт: Баку и Белград могут расширить сотрудничество за пределы политических элит

    Внешняя политика
    18 февраля, 2026
    • 13:27
    Азербайджан и Сербия, выступая как средние державы, занимают схожие позиции в дипломатическом и геополитическом измерении, что создает прочную основу для углубления стратегического партнерства.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Форума стратегических исследований (FORST), бывший депутат парламента Сербии Невен Цветичанин, комментируя итоги визита президента Азербайджана Ильхам Алиев в Белград 15 февраля.

    По его словам, в условиях современной геополитической ситуации, когда крупные державы вновь играют активную и доминирующую роль, особую актуальность приобретает укрепление сотрудничества между средними державами.

    "В этом контексте углубление партнерства в сфере оборонной промышленности, дипломатии и геополитики отвечает стратегическим интересам обеих стран", - подчеркнул он.

    Эксперт отметил, что для Сербии стратегическое сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение. По его мнению, одной из ключевых причин является отсутствие каких-либо спорных вопросов между двумя государствами, что позволяет выстраивать двусторонние отношения на исключительном уровне как средним державам с общими интересами.

    "Основными направлениями стратегического сотрудничества между Сербией и Азербайджаном являются энергетика, транспорт, экономика, оборонная промышленность, а также дипломатия и политика", - заявил он.

    Особое внимание собеседник уделил энергетической сфере, отметив значимость Азербайджана для диверсификации источников и маршрутов импорта энергии в Сербию.

    "Инвестиции Азербайджана в строительство новой электростанции в городе Ниш свидетельствуют о переходе сотрудничества на качественно новый этап", - сказал Светичанин.

    Он добавил, что, несмотря на уже высокий уровень взаимодействия, потенциал для дальнейшего расширения и углубления отношений остается значительным.

    "Для этого сотрудничество должно охватывать не только политические элиты, но и все слои общества. Укрепление связей между аналитическими центрами, научно-исследовательскими институтами, академическими структурами и университетами, а также проведение международных конференций по темам Среднего коридора или Каспийско-Балканской стратегической линии может усилить институциональные основы партнерства", - заключил эксперт.

    Serbiyalı ekspert: Azərbaycanla strateji əməkdaşlıq ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir
    Expert: Strategic co-op with Azerbaijan is of great importance for Serbia
