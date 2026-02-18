Посольство США поздравило Наримана Ахундзаде с переходом в Columbus Crew
Внешняя политика
- 18 февраля, 2026
- 13:30
Посольство США в Азербайджане опубликовало поздравительный пост в связи с переходом игрока национальной сборной Наримана Ахундзаде в клуб Columbus Crew, представляющий штат Огайо.
Как передает Report, соответствующий пост размещен на сайте посольства в соцсети Х.
"Поздравляем азербайджанскую футбольную звезду Наримана Ахундзаде по случаю подписания контракта с клубом Columbus Crew, представляющим штат Огайо. Талантливый молодой нападающий, ярко проявивший себя в составе ФК "Карабах", стал первым в истории азербайджанским футболистом, подписавшим контракт с американским Major League Soccer (MLS)", - говорится в сообщении.
Посольство также пожелало удачи и уверенной победы "Карабаху" в сегодняшнем матче Лиги чемпионов.
