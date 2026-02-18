İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    18 fevral, 2026
    13:09
    Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyi milli futbolçu Nəriman Axundzadənin Ohayo ştatını təmsil edən "Kolambus Kryu" klubuna transfer olması münasibətilə təbrik postu paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Azərbaycanlı futbol ulduzu Nəriman Axundzadəni ABŞ-nin Ohayo ştatını təmsil edən "Kolambus Kryu" klubu ilə müqavilə imzalaması münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik! "Qarabağ"ın heyətində nümayiş etdirdiyi parlaq və yaddaqalan çıxışlarla geniş rəğbət qazanan istedadlı gənc hücumçu ABŞ-nin Major League Soccer (MLS) liqası ilə müqavilə imzalayan ilk azərbaycanlı futbolçudur".

    Səfirlik həmçinin "Qarabağ" klubuna bu axşam "Nyukasl"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda uğurlar və inamlı qələbə də arzu edib.

    Посольство США поздравило Наримана Ахундзаде с переходом в Columbus Crew
    US Embassy congratulates Nariman Akhundzade on his move to American club

