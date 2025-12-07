ABŞ Misir və İsrail liderlərini barışdırmaq istəyir
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 21:24
ABŞ Qəzza zolağında müharibə başlayandan bəri əlaqə qurmayan İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi arasında görüş təşkil etməyi düşünür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən "Axios" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Vaşinqton Netanyahunun Misirlə strateji qaz sazişini təsdiqləyəcəyini və Əs-Sisini görüşə razı salmaq üçün əlavə addımlar atacağını gözləyir.
Məqalədə deyilir: "Bu vacibdir, çünki ABŞ iqtisadi diplomatiya vasitəsilə İsrail və ərəb ölkələri arasında münasibətləri yaxşılaşdırmağa çalışır".
Son xəbərlər
21:34
Şavkat Mirziyoyev yüzlərlə insanı əfv edibDigər ölkələr
21:24
ABŞ Misir və İsrail liderlərini barışdırmaq istəyirDigər ölkələr
21:06
D-8 Bakı Gənclər Bəyanatı qəbul olunubXarici siyasət
20:57
Foto
Video
Biləsuvarda bir nəfərə məxsus iki evdə yanğın olubHadisə
20:28
İsrail Prezidenti Netanyahuya güzəşətə getmək fikrində deyilDigər ölkələr
20:12
Cüdo üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıbKomanda
19:45
Foto
Abbas Əraqçinin Azərbaycana səfəri başlayıb - YenilənibXarici siyasət
19:32
Foto
Emin Əmrullayev Gürcüstan Texniki Universitetinin Fəxri doktoru adı ilə təltif olunubElm və təhsil
19:14