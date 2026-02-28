СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 февраля, 2026
    • 13:49
    США будут продолжать наносить удары по Ирану, как минимум, в течение всех текущих выходных (28 февраля - 1 марта).

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

    "Ожидается, что операции продлятся как минимум до конца выходных в рамках многодневной кампании давления", - добавил он.

    По его словам, Соединенные Штаты наносят удары по целям в Иране с применением крылатых ракет Tomahawk.

    KİV: ABŞ İrandakı hədəflərə "Tomahawk" qanadlı raketlərlə zərbələr endirir
    US to continue strikes on Iran through weekend

