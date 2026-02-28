СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда

США будут продолжать наносить удары по Ирану, как минимум, в течение всех текущих выходных (28 февраля - 1 марта).

Как передает Report, об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник.

"Ожидается, что операции продлятся как минимум до конца выходных в рамках многодневной кампании давления", - добавил он.

По его словам, Соединенные Штаты наносят удары по целям в Иране с применением крылатых ракет Tomahawk.