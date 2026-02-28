İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: ABŞ İrandakı hədəflərə "Tomahawk" qanadlı raketlərlə zərbələr endirir

    • 28 fevral, 2026
    • 13:52
    KİV: ABŞ İrandakı hədəflərə Tomahawk qanadlı raketlərlə zərbələr endirir

    ABŞ ən azı həftə sonu (28 fevral - 1 mart) ərzində İrana zərbələr endirməyə davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Əməliyyatların çoxgünlük təzyiq kampaniyası çərçivəsində ən azı həftə sonunadək davam edəcəyi gözlənilir", - o əlavə edib.

    Mənbənin sözlərinə görə, ABŞ İrandakı hədəflərə "Tomahawk" qanadlı raketlərlə zərbələr endirir.

    СМИ: США будут наносить удары по Ирану в течение всего уик-энда
    US to continue strikes on Iran through weekend

