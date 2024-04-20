СМИ: В США обнаружили обломок секретной ракеты времен холодной войны

Фрагмент корпуса секретной ракеты периода холодной войны обнаружен на пляже в штате Массачусетс.

Фрагмент корпуса секретной ракеты периода холодной войны обнаружен на пляже в штате Массачусетс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, "артефакт больших размеров, напоминающий фюзеляж самолета, был найден на пляже Маркони в штате Массачусетс в начале апреля".

Изучавшие его специалисты пришли к выводу, что речь идет о воздушной мишени с дистанционным управлением, которая использовалась для тренировочной стрельбы зенитных установок в 1950-х годах, отмечает телеканал. Указывается, что в ходе изучения находки было установлено, что обнаруженная часть ракеты-мишени "имеет отношение к сверхсекретной программе времен холодной войны".