СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

В Министерстве иностранных дел Сирии опровергли сообщения, что США разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске.

Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

"Источник в МИД Сирии подтвердил, что эти сообщения - неверные", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится разместить своих военных на авиабазе в столице Сирии, чтобы тем самым способствовать заключению соглашения о безопасности между САР и Израилем.