Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 23:38
    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    В Министерстве иностранных дел Сирии опровергли сообщения, что США разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске.

    Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.

    "Источник в МИД Сирии подтвердил, что эти сообщения - неверные", - пишет издание.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится разместить своих военных на авиабазе в столице Сирии, чтобы тем самым способствовать заключению соглашения о безопасности между САР и Израилем.

    МИД Сирии опровержение США военный контингент
    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Последние новости

    23:51

    Трамп: Индия практически прекратила закупки нефти у РФ

    Другие страны
    23:38

    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    Другие страны
    23:27

    Сына Каддафи Ганнибала освободили из-под стражи

    Другие страны
    23:09
    Фото

    Азербайджанские ветераны завоевали на чемпионате мира по дзюдо шесть медалей

    Индивидуальные
    23:01
    Видео

    Уиткофф: Президент Ильхам Алиев - пример настоящего лидера государства

    Другие страны
    22:52
    Фото

    Сахиба Гафарова принимает участие в церемонии открытия саммита лидеров COP30

    COP29
    22:47

    Шейнбаум: Мексика не допустит вмешательства США в свои внутренние дела

    Другие страны
    22:28

    В США заседание с участием Трампа прервалось из-за обморока одного из участников

    Другие страны
    22:14

    Израильская армия завершила серию ударов по югу Ливана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей