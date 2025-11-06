СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 23:38
В Министерстве иностранных дел Сирии опровергли сообщения, что США разместят свой контингент на авиабазе в Дамаске.
Как передает Report, об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник в ведомстве.
"Источник в МИД Сирии подтвердил, что эти сообщения - неверные", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится разместить своих военных на авиабазе в столице Сирии, чтобы тем самым способствовать заключению соглашения о безопасности между САР и Израилем.
