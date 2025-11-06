США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

Соединенные Штаты готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске.

Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, целью является способствовать реализации пакта о безопасности между Сирией и Израилем, где США выступают посредником.

В рамках пакта, данная база должна стать демилитаризованной зоной.