США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 15:13
Соединенные Штаты готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске.
Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, целью является способствовать реализации пакта о безопасности между Сирией и Израилем, где США выступают посредником.
В рамках пакта, данная база должна стать демилитаризованной зоной.
