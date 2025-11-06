Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 15:13
    США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

    Соединенные Штаты готовятся разместить военный контингент на авиабазе в Дамаске.

    Как передает Report об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, целью является способствовать реализации пакта о безопасности между Сирией и Израилем, где США выступают посредником.

    В рамках пакта, данная база должна стать демилитаризованной зоной.

    дамаск Израиль США Сирия Дональд Трамп военная база

    Последние новости

    15:31

    В Азербайджане судят обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля

    Происшествия
    15:26

    Выпускники Карабахского университета через 2 года сдадут магистерские экзамены в Ханкенди

    Наука и образование
    15:25

    Строительство защитной галереи на ж/д Горадиз–Агбенд завершится к 2026 году

    Инфраструктура
    15:24

    Аббасзаде: Ветераны с инвалидностью получают поддержку в образовании и карьере

    Наука и образование
    15:18

    Разработан техрегламент для энергопотребляющих устройств, связанных с энергоэффективностью

    Энергетика
    15:14

    Прокурор: Участие Араика Арутюняна в преступлениях подтверждено доказательствами

    Происшествия
    15:13

    США готовятся разместить военное присутствие на авиабазе в Дамаске

    Другие страны
    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    Лента новостей