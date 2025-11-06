İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:47
    ABŞ Dəməşqdəki aviabazada hərbi kontingent yerləşdirməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.

    Məlumata görə, məqsəd ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Suriya və İsrail arasında təhlükəsizlik paktının həyata keçirilməsinə töhfə verməkdir.

    Pakt çərçivəsində bu baza silahsızlaşdırılmış zona olmalıdır.

