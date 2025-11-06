ABŞ Dəməşqdəki aviabazada hərbi kontingent yerləşdirməyə hazırlaşır
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 15:47
ABŞ Dəməşqdəki aviabazada hərbi kontingent yerləşdirməyə hazırlaşır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən bildirib.
Məlumata görə, məqsəd ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Suriya və İsrail arasında təhlükəsizlik paktının həyata keçirilməsinə töhfə verməkdir.
Pakt çərçivəsində bu baza silahsızlaşdırılmış zona olmalıdır.
Son xəbərlər
16:33
Azərbaycan BP şirkəti ilə neft-qaz və "yaşıl enerji" üzrə birgə layihələri müzakirə edibEnergetika
16:31
Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edibMədəniyyət siyasəti
16:31
"Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olubBiznes
16:30
Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırırElm və təhsil
16:27
Foto
SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilibEnergetika
16:22
Foto
Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıbEkologiya
16:22
ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edibTurizm
16:22
Foto
Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkRegion
16:20