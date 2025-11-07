KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib
Suriya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-nin Dəməşqdəki hərbi hava bazasına qoşun yerləşdirəcəyi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Suriya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə bu xəbərlərin yalan olduğunu təsdiqləyib.
Daha əvvəl bildirilib ki, Vaşinqton Suriya Ərəb Respublikası ilə İsrail arasında təhlükəsizlik sazişinin bağlanmasını asanlaşdırmaq üçün qoşunlarını Dəməşqdəki hərbi aviabazaya yerləşdirməyə hazırlaşır.
