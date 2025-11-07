İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 00:07
    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Suriya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-nin Dəməşqdəki hərbi hava bazasına qoşun yerləşdirəcəyi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə SANA agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Suriya Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbə bu xəbərlərin yalan olduğunu təsdiqləyib.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Vaşinqton Suriya Ərəb Respublikası ilə İsrail arasında təhlükəsizlik sazişinin bağlanmasını asanlaşdırmaq üçün qoşunlarını Dəməşqdəki hərbi aviabazaya yerləşdirməyə hazırlaşır.

    Suriya ABŞ qoşun
    СМИ: В Сирии опровергли сведения о размещении в стране американских войск

    Son xəbərlər

    00:28

    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahısından çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:07

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    23:41

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    23:40

    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Trampın xüsusi elçisi Prezident İlham Əliyev haqqında: Həqiqi dövlət lideridir

    Digər ölkələr
    23:04

    Meksika Prezidenti ABŞ-yə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:55

    Sahibə Qafarova Türkiyənin vitse-prezidenti ilə COP29-un nailiyyətlərini müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti