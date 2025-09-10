Минздрав хуситов: При ударах Израиля по Йемену погибли девять человек

В результате ударов Израиля по Йемену по меньшей мере 9 человек погибли, 118 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Al Masirah, об этом сообщает Минздрав хуситов.

"По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли 9 человек, 118 пострадали", - говорится в заявлении.

В свою очередь представитель вооруженных сил хуситов из движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что Израиль в ходе авианалета на Йемен атаковал только гражданские объекты, в том числе редакции двух газет в Сане.

В результате израильского удара по комплексу Министерства обороны хуситов в йеменской столице Сане несколько человек погибли и пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на неназванные источники.

Принадлежащее хуситам информационное агентство Saba также сообщило о погибших и пострадавших. По его сведениям, атаке подвергся департамент морально-психологической подготовки в оборонном ведомстве повстанцев.

СМИ не уточняют число погибших и пострадавших.

Отметим, что сегодня вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по йеменской столице.