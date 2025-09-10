ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что нанесла удары по позициям хуситов в Йемене.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Отмечается, что удар был нанесен по военным лагерям, где собирались боевики, штаб-квартире пропагандистского отдела группировки и по топливному складу как в Сане, так и в районе к северу от столицы.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Йемена Сане. 

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Сообщается, что удар был нанесен по позициям хуситов, а также их складах оружия и боеприпасов.

    Также СМИ отмечают, что ВВС Израиля нанесли удар по провинции Амран, к северо-западу от Саны. 

    Сообщается, что ЦАХАЛ провел свою операцию после нескольких недель повышенной активности хуситов в регионе, включая атаки беспилотников и ракетные удары. 

