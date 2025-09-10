ЦАХАЛ назвал основные цели ударов по Йемену - ОБНОВЛЕНО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает, что нанесла удары по позициям хуситов в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что удар был нанесен по военным лагерям, где собирались боевики, штаб-квартире пропагандистского отдела группировки и по топливному складу как в Сане, так и в районе к северу от столицы.

18:26

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по столице Йемена Сане.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Сообщается, что удар был нанесен по позициям хуситов, а также их складах оружия и боеприпасов.

Также СМИ отмечают, что ВВС Израиля нанесли удар по провинции Амран, к северо-западу от Саны.

Сообщается, что ЦАХАЛ провел свою операцию после нескольких недель повышенной активности хуситов в регионе, включая атаки беспилотников и ракетные удары.