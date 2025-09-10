İsrail ordusu Yəmənə endirdiyi zərbələrin əsas hədəflərini açıqlayıb - YENİLƏNİB
- 10 sentyabr, 2025
- 19:24
İsrail Müdafiə Qüvvələri Yəməndə husilərin mövqelərinə zərbələr endirdiyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, zərbə yaraqlıların toplaşdığı hərbi düşərgələrə, qruplaşmanın təbliğat şöbəsinin qərargahına, eləcə də həm Sənada, həm də paytaxtın şimalında yerləşən ərazidəki yanacaq anbarına endirilib.
İsrail Müdafiə Ordusu (IDF) Yəmənin paytaxtı Sənaya aviazərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zərbə husilərin mövqelərinə, həmçinin onların silah-sursat anbarlarına endirilib.
KİV qeyd edib ki, İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Səna şəhərindən şimal-qərbdə yerləşən Amran əyalətinə də zərbə endirib.
