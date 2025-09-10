Husilərin Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin Yəmənə hava hücumları nəticəsində 9 nəfər ölüb - YENİLƏNİB
- 10 sentyabr, 2025
- 20:33
İsrailin Yəmənə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 9 nəfər ölüb, 118 nəfər yaralanıb.
"Report" "Al Masirah"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə husilərin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
"İlkin məlumatlara görə, İsrailin təcavüzü nəticəsində paytaxt Səna və Əl-Cauf əyalətində 9 nəfər ölüb, 118 nəfər yaralanıb", - məlumatda deyilir.
Öz növbəsində, "Ənsar Allah" hərəkatından olan husilərin silahlı qüvvələrinin sözçüsü Yəhya Sariya bildirib ki, İsrail Yəməndəki hava hücumları zamanı yalnız mülki hədəflərə, o cümlədən Sənadakı iki qəzetin ofisinə hücum edib.
İsrailin Yəmənin paytaxtı Sənada husilərin Müdafiə Nazirliyi kompleksinə endirdiyi zərbə nəticəsində bir neçə nəfər ölüb və yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə adı açıqlanmayan mənbələrə istinadən "Al Hadath" telekanalı məlumat yayıb.
Husilərə məxsus "Saba" informasiya agentliyi də ölən və yaralananlar olduğunu bildirib. Məlumata görə, üsyançıların qurumunda mənəvi-psixoloji hazırlıq şöbəsi hücuma məruz qalıb.
KİV ölən və yaralananların dəqiq sayı barədə məlumat vermir.
Qeyd edək ki, bu gün axşam saatlarında İsrail Müdafiə Qüvvələri Yəmənin paytaxtına hava zərbəsi endirib.