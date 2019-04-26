​СМИ: в Канаде из-за угрозы прорыва дамбы эвакуировали 250 человек

Около 250 человек эвакуированы в канадской провинции Квебек из-за угрозы прорыва дамбы, вызванного весенним половодьем.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

Дамба расположена примерно в 140 км к западу от Монреаля. Власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих небольших поселений.

"Мы уверены в целостности конструкции (дамбы), но протокол по безопасности предписывает нам предупредить людей об опасности", - сказал представитель энергосетевой компании Hydro-Quebec Симон Расико. По его словам, дамба Шут-Белл уже переполнена из-за половодья на реке Руж, а синоптики прогнозируют в ближайшие несколько дней проливные дожди. "Мы совершенно не знаем, что может произойти", - отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 2,5 тыс. жилых домов оказались в зоне подтопления из-за весеннего половодья, вызванного разливом рек в восточных канадских провинциях Квебек и Нью-Брансуик. Из-за разгула стихии свои дома были вынуждены покинуть около 1,7 тыс. человек. В эти провинции направлены около 1 тыс. военных для сооружения инженерных защитных сооружений и оказания посильной помощи гражданам.