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    В Йемене при авиаударе арабской коалиции погибли 16 человек

    Число жертв бомбардировки в городе Ярим увеличилось до 16 погибших и 22 раненых, все они мирные жители

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Шестнадцать человек погибли и еще 22 пострадали при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в городе Ярим на юго-западе Йемена, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Число жертв бомбардировки в городе Ярим увеличилось до 16 погибших и 22 раненых, все они мирные жители", - сообщил собеседник агентства.

    По его словам, утром в понедельник самолеты нанесли удары по нефтяному терминалу, несколько снарядов попали в автоцистерны с нефтью и газом, что привело к пожару. Кроме того, удару также подвергся северный въезд в город, отметил источник.

    Город Ярим находится в провинции Ибб, недалеко от границы провинции Дамар в юго-западной части страны.

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