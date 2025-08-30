СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

Ряд стран Евросоюза изучает возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства голосов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это в том числе поможет ЕС обходить позицию Венгрии по Украине.

По информации издания, группа из примерно 10 стран подготовила и распространила среди стран - участниц ЕС документ с предложениями по изменению правил принятия определенных решений. Агентство отмечает, что это позволит Евросоюзу действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, которые пользуются поддержкой большинства стран объединения.

Для перехода на принцип принятия решений большинством голосов Брюсселю необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз, говорится в статье.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни одно решение Евросоюза по Украине, в частности и введение санкций ЕС против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами.