    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 21:39
    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Ряд стран Евросоюза изучает возможность отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти на принцип квалифицированного большинства голосов.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это в том числе поможет ЕС обходить позицию Венгрии по Украине.

    По информации издания, группа из примерно 10 стран подготовила и распространила среди стран - участниц ЕС документ с предложениями по изменению правил принятия определенных решений. Агентство отмечает, что это позволит Евросоюзу действовать быстрее и лишит отдельные государства возможности блокировать меры, которые пользуются поддержкой большинства стран объединения.

    Для перехода на принцип принятия решений большинством голосов Брюсселю необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз, говорится в статье.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит ни одно решение Евросоюза по Украине, в частности и введение санкций ЕС против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами.

    Последние новости

    22:08

    Эстония намерена выделять на оборону более 5% от ВВП в ближайшие годы

    Другие страны
    21:52

    В Джалилабаде 43-летнюю женщину подозревают в нанесении ножевых ранений брату

    Происшествия
    21:42

    Глава Минобороны Азербайджана принял участие в церемониях выпуска в училищах Турции

    Армия
    21:39

    СМИ: В ЕС хотят отказаться от принципа единогласия при принятии решений

    Другие страны
    21:24

    Том Барак: США не намерены менять власть в Сирии

    В мире
    21:21

    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Другие страны
    21:08
    Фото

    Мать пропавшего без вести: Мы всей семьей поменяли свою фамилию на имя сына – Шахин

    Внешняя политика
    21:00

    При ударе Израиля погибли не менее 10 членов правительства хуситов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52
    Фото

    Фарида Джаббарова: Эти вещи – единственная память о наших любимых

    Внешняя политика
    Лента новостей