    Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФ

    • 30 августа, 2025
    • 17:58
    Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФ

    Венгрия не допустит санкций ЕС против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.

    Он сообщил, что на этом совещании обсуждался 19-й санкционный пакет против РФ, в частности, в сфере энергоснабжения.

    "Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Siyarto: Macarıstan onu resurslarla təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalara icazə verməyəcək

