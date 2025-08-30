Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФ
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 17:58
Венгрия не допустит санкций ЕС против российских компаний, которые обеспечивают ее энергоресурсами.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальной встрече с коллегами из стран ЕС в Копенгагене.
Он сообщил, что на этом совещании обсуждался 19-й санкционный пакет против РФ, в частности, в сфере энергоснабжения.
"Мы не позволим Брюсселю и Киеву ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поэтому Венгрия не будет поддерживать санкции против компаний, которые играют важную роль в ее энергоснабжении", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в столице Дании, которая транслировалась телеканалом М1.
Последние новости
18:35
Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования УкраиныДругие страны
18:29
Хуситы подтвердили гибель главы правительства йеменских повстанцевДругие страны
18:27
В Баку автомобиль сбил пешехода, на дороге возник заторПроисшествия
18:17
Канадская гостья поддержала в Женеве акцию азербайджанцев – членов семей пропавших без вести в Первой Карабахской войнеВнешняя политика
17:58
Сийярто: Венгрия не допустит санкций против снабжающих ее ресурсами компаний РФДругие страны
17:51
Главы МИД ЕС вернутся к 19-му пакету санкций против РФ на следующей неделеДругие страны
17:40
Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспортБизнес
17:35
Азербайджан за 7 месяцев увеличил импорт и экспорт фруктов и овощейБизнес
17:25