Siyarto: Macarıstan onu resurslarla təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalara icazə verməyəcək
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 18:33
Macarıstan Avropa İttifaqının (Aİ) onu enerji resursları ilə təchiz edən Rusiya şirkətlərinə qarşı sanksiyalarına icazə verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Kopenhagendə Aİ ölkələrindən olan həmkarları ilə qeyri-rəsmi görüşdə iştirak edən Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto deyib.
O, bu görüşdə Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketinin, xüsusilə enerji təchizatı sektorunun müzakirə edildiyini bildirib.
"Biz Brüssel və Kiyevin Macarıstanın enerji təhlükəsizliyini təhdid altına atmasına imkan verməyəcəyik. Ona görə də Macarıstan onun enerji təchizatında mühüm rol oynayan şirkətlərə qarşı sanksiyaları dəstəkləməyəcək", - Siyarto yekunlaşdırıb.
