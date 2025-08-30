KİV: Aİ qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək istəyir
- 30 avqust, 2025
- 22:36
Avropa İttifaqının (Aİ) bir sıra ölkələri xarici siyasətlə bağlı qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək və kvalifikasiyalı səs çoxluğu prinsipinə keçmək imkanlarını araşdırır.
"Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir ki, bu, həm də Aİ-yə Macarıstanın Ukrayna ilə bağlı mövqeyindən yan keçməyə kömək edəcək.
Nəşrin məlumatına görə, 10-a yaxın ölkədən ibarət qrup müəyyən qərarların qəbulu qaydalarının dəyişdirilməsi təkliflərini özündə əks etdirən sənəd hazırlayaraq Aİ-yə üzv dövlətlər arasında paylayıb. Agentlik qeyd edir ki, bu, ittifaqa daha sürətli hərəkət etməyə imkan verəcək və ayrı-ayrı dövlətləri birlik ölkələrinin əksəriyyətinin dəstəyini qazanan tədbirləri əngəlləmək imkanından məhrum edəcək.
Məqalədə bildirilir ki, səs çoxluğu ilə qərar qəbul etmə prinsipinə keçmək üçün Brüssel Aİ-nin bir hissəsi olan 27 ölkənin hamısının razılığını almalıdır.
Bundan əvvəl Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto bəyan etmişdi ki, Budapeşt Aİ-nin Ukrayna ilə bağlı heç bir qərarını, xüsusən də onu enerji resursları ilə təmin edən Rusiya şirkətlərinə qarşı Aİ sanksiyalarının tətbiqini dəstəkləməyəcək.